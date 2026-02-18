Yüksek yargıda kritik seçim! AYM için 3 aday belli oldu: Şimdi gözler Külliye’de

  • İSTANBUL
Gündem

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) mart ayında boşalacak üyelik için Yargıtay’da demokrasi şöleni yaşandı. Büyük Genel Kurul’da yapılan gizli oylama sonucunda Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal en çok oyu alan isimler oldu. Milletin hukukunu koruyacak yeni üye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu üç isim arasından yapacağı atamayla belirlenecek!

Türkiye’nin hukuk sistemindeki en üst mercii olan Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) bayrak değişimi için geri sayım başladı. AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın 12 yıllık görev süresinin mart ayında dolacak olması nedeniyle, Yargıtay Büyük Genel Kurulu bugün sandık başına gitti. Yüksek yargıçların hür iradesiyle gerçekleştirilen oylamada, AYM üyeliği için yarışacak 3 aday netleşti.

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın mart ayında görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucu 58 oy alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız ile 45 oy alan aynı Daire üyesi Oğuz Dik ve 44 oy alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal en çok oyu alan isimler olarak, AYM üyeliği için aday olarak belirlendi.

Belirlenen 3 adayın ismi Gökcan'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayıldız, Dik ve Kazdal arasından birini AYM üyesi olarak atayacak. AYM üyeliğine seçilecek kişi 12 yıl Yüksek Mahkemede görev alacak.

