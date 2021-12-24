Sosyal Medya patronları birbirine girdi!

Geçtiğimiz günlerde, Twitter kurucularından olan Block CEO'su Jack Dorsey ve Tesla ile SpaceX CEO'su Elon Musk, Web3 konusunda eleştirilerde bulunan bazı tweet'ler atmışlardı. Bu tweet'lerin arkasında tam anlamıyla yatan sebepler o gün anlaşılmasa da, bugün daha net şekilde ortaya çıkmaya başladı.

Web3'te kontrol VC'lerde mi?

Geleceğin internetinin nasıl olması gerektiği konusunda tartışan birçok kişi, bugünkü internetin belirli şirketlerin kontrolünde olmasından şikayet ediyorlar ve bu konuda hemfikirler. Ancak tartışma, şimdiki internetin nasıl olduğu değil, gelecekteki interetin nasıl olacağı konusunda alevleniyor. Jack Dorsey'nin başını çektiği Bitcoin maksimalistleri, merkeziyetsizliği savunurken Web3'e hiç de güvenmediklerini belirtiyorlar. Bu grup, Web3 topluluğunun token'lar aracılığıyla projelerin fonlanması durumunu eleştiriyor ve bunun merkeziyetsizliğe açıkça karşı olduğunu iddia ediyor. Onlara göre bu token'ların sahibi zaten büyük girişim şirketleri yani uluslararası adıyla kısaca ‘VC'ler…

İçinde VC'ler ile birlikte birçok topluluğun ve yatırımcının da bulunduğu Web3 savunucuları ise, “internetin özgülükçü vaatlerinin yerine gelmesi için çeşitli yaklaşımların olması gerekir” fikrine ise katılmıyorlar ve açıkça Bitcoin'in faydalarının sınırlı olduğunu ve maksimalistlerin özellikle büyük resmi göremediklerini iddia ediyorlar.

Musk'a verdiği cevabın altından kim çıktı?

Jack Dorsey'nin 20 Aralık'ta Web3'ü eleştiren ve onu kullanıcıların değil, tam tersi yatırım şirketlerinin kontrol ettiğini belirten tweet'inin ardından Elon Musk da bir tweet atmış ve “Web3'ü gören var mı? Ben bulamıyorum” demişti. Dorsey ise Musk'ın tweet'ine destek çıkarak “a ile z arasında bir yerde” demişti. İşte Twitter kurucusunun bu tweet'inde kastettiği şirketin Andressen Horowitz (a16z) olduğu ortaya çıktı. En büyük VC'lerden biri olan a16z'nin kripto para endüstrisinde sadece ABD ile sınırlı olmayan, milyarlarca dolarlık onlarca yatırımı bulunuyor.

Dorsey takibi bıraktı, Andreessen de onu engelledi

Jack Dorsey ise yaşanan Web3 tartışmalarının arasında birebir diyaloğa girmese de önemli 3 kişiyi Twitter'da takibi bıraktı. a16z kurucu ortağı Marc Andreessen, Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve Gemini borsası kurucusu Tyler Winklevoss, Dorsey'nin takip listesinden artık çıkmış durumdalar. Dorsey'nin bu hareketinden sonra Marc Andreessen de Dorsey'yi engelledi.

Dorsey bu durumu takipçilerine “Artık resmen Web3 tarafından engellendim” diyerek yine iğneleyici bir şekilde aktardı.

Dorsey'den Ethereum açıklaması: Karşı değilim

Bilindiği üzere Jack Dorsey, Bitcoin dışında hiçbir kripto parayı almıyor ve sadece Bitcoin daklı projelerde çalışıyor. Block CEO'su, Bitcoin'i merkeziyetsizliğin sağlanabileceği tek kripto para olarak görüyor.

Kendisine konuyla ilgili birçok Ethereum destekçisi tweet'ler atarken, Dorsey bir kullanıcının “Ethereum'daki gelişmeler hoşuna gitmediği için ona akrşı” yorumuna da cevap verdi ve ikinci en büyük kripto paraya karşı olmadığını söyledi:

“Ben anti-Ethereum'cu değilim. Ben merkezi olan, VC'lerin sahibi olduğu, kurumsal şirketler tarafından söylenen yalanların karşısındayım. Eğer siz merkezi kurumsallığın karşısındaysanız, bunu Ethereum'la sağlayamazsınız. Bana inanmanıza ve güvenmenize gerek yok. Sadece temel öğelere bakın”

Dorsey ayrıca, @levelsio adlı kullanıcının da Web3'ten gelen kaynakların şirketlere aktığı ve küçük yatırımcının sadece 1-2 damlayla yetindiği bir karikatürü de kendi hesabından paylaşmış ve “%100 doğru” demişti.

Coinbase'in eski CTO'su, a16z'nin de eski ortağı olan Balaji Srinivasan ise Ethereum'un VC'lerden hiçbir şekilde yatırım almadığını söyledi. Ancak Dorsey bu tweet'e de cevap verdi ve “Hepsi yanlış” diyerek bu tartışmanın kısa sürede bitmeyeceğinin mesajını verdi.

Bu tartışmaya ise Elon Musk da katıldı, “İşte ben bu yüzden Dogecoin'i destekliyorum” dedi