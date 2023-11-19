  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin! Gram altını olanları uyardı: 2.000 lira olacak

Ey dünya! Ne-re-de-sin? İşgalciler Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı

Gazze’de şiddetli çatışmalar! Kassam Tugayları açıkladı “İsrail'e ağır kayıplar verdirdik”

Başkan Erdoğan'a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor: Yeğenine adını verdi! Her yerde mücadele veriyor...

Tüh senin suratına! Bahreyn Kralı'ndan İsrail rezaleti

Alman gazeteci şahsında tüm zalimlere verilen cevap!

İsrailli Bakan açıkladı: "Filistinli tutuklular idam edilecek”

Borrell’den Gazze mesajı: ‘Filistin Yönetimi idare etmeli’

Yevmiyesi 1500 TL ama eleman bulamıyorlar

İsrail’in Lübnan sınır karakolları yerle bir oldu
Sosyal Medya Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu
Sosyal Medya

Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu

Yeniakit Publisher
2023-11-19 14:39:00 -
Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu

Milli Takım, hazırlık maçında Almanya’yı mağlup etti. Sosyal medya ise maçın ardından “gizemli futbolcuyu” tartıştı.

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma soğuk bir havada oynanırken maçın son dakikalarında A Milli Futbol Takımı’ndan bir isim dikkat çekti.

Bere ve boyunluğu ile kim olduğu anlaşılamayan milli futbolcu, 90+1’de itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü.

O futbolcunun kim olduğuna dair sosyal medyada birçok isim atıldı.

Oyuncunun burnundan Trabzonsporlu olduğu çıkarımını yapan bazı kullanıcılar, Uğurcan Çakır isminde birleşti. Kimileri de Berat Özdemir isminden yana görüş belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

90+1’de sarı kart gören futbolcunun Rıdvan Yılmaz olduğu ortaya çıkınca “gizemli futbolcunun” da genç Rıdvan olduğu anlaşıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

 

GALATASARAY'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Mertens'in bir fotoğrafını paylaşan Galatasaray sosyal medya ekibi, takipçilerine "Tahmin et ben kimim" sorusunu yöneltti.

Fransa-Almanya maçında ilginç anlar! Paraşütle sahaya iniş yaptı
Fransa-Almanya maçında ilginç anlar! Paraşütle sahaya iniş yaptı

Spor

Fransa-Almanya maçında ilginç anlar! Paraşütle sahaya iniş yaptı

Almanya maçı öncesi büyük sürpriz! Duyanlar heyecanlandı: Resmen olacak dediler...
Almanya maçı öncesi büyük sürpriz! Duyanlar heyecanlandı: Resmen olacak dediler...

Spor

Almanya maçı öncesi büyük sürpriz! Duyanlar heyecanlandı: Resmen olacak dediler...

Almanya maçı öncesi Montella'dan iddialı açıklamalar!
Almanya maçı öncesi Montella'dan iddialı açıklamalar!

Spor

Almanya maçı öncesi Montella'dan iddialı açıklamalar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23