Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma soğuk bir havada oynanırken maçın son dakikalarında A Milli Futbol Takımı’ndan bir isim dikkat çekti.

Bere ve boyunluğu ile kim olduğu anlaşılamayan milli futbolcu, 90+1’de itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü.

O futbolcunun kim olduğuna dair sosyal medyada birçok isim atıldı.

Oyuncunun burnundan Trabzonsporlu olduğu çıkarımını yapan bazı kullanıcılar, Uğurcan Çakır isminde birleşti. Kimileri de Berat Özdemir isminden yana görüş belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

90+1’de sarı kart gören futbolcunun Rıdvan Yılmaz olduğu ortaya çıkınca “gizemli futbolcunun” da genç Rıdvan olduğu anlaşıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

GALATASARAY'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Mertens'in bir fotoğrafını paylaşan Galatasaray sosyal medya ekibi, takipçilerine "Tahmin et ben kimim" sorusunu yöneltti.