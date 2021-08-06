Sosyal medya maymunları yangından daha tehlikeli

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye günlerdir canını dişine takarak orman yangınları ile mücadele ederken bir de kendini bilmez sosyal medya maymunları ile uğraşıyor. Sosyal medya maymunları, sanal alemde tıklanma uğruna sözde yangına müdahale edilmediği gerekçesini öne sürerek insanları kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadaki yalan terörüne dikkat çeken siyasetçiler Yeni Akit gazetesi aracılığıyla vatandaşlara uyarıda bulundular.

Kaos aracı olmuş

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, şunları söyledi: “Ülkemiz çok büyük bir mücadele veriyor. Ancak ne yazık ki bu tür olaylar cereyan ettiği zaman birkaç tür olay meydana geliyor. Birincisi, yaşanan üzücü olaylardan siyasi rant elde etmeye çalışanlar. Yani olaylar üzerinden kendilerine oy devşirmeye çalışıyorlar. Ancak yapılanı yok saymak bölgede fedakarca, kahramanca mücadele eden kahramanlarımızın emeklerini hiçe saymak oluyor. Günlerdir uykusuz kan siperane çalışan kardeşlerimiz var yangın bölgelerinde. Milletimiz de onlara destek vermek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bazı çevreler göz önünde olan bu hakikatlere karşı çıkarak verilen kahramanlığı hiçe sayıp ‘Burada hiçbir şey yapılmıyor’ diyorlar.

Takipçi için maymunluk

İkincisi de sosyal medyanın yaygınlaşması ile yeni bir kültür yayıldı. Bu kültür de takipçi için, popüler olmak için insanları belli eylemlere sürükledi. Şu ortamda bu yapılanları kendilerine sahne olarak kullanmak da çok yanlış. Bu durum da buradaki mücadelemizi, ortaya konulan kahramanlığı zedeliyor. Bunu yapmak yerine insanlar doğru bildiğini, yanlış yapılanı objektif bir şekilde paylaşırsa mücadele daha başarılı olacaktır. Ayrıca son dönemde yalanlarla, iftiralarla insanları ayrıştırmaya çalışanlar var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Tüm ülke, sağduyulu bir şekilde gerçekten yana olarak gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor.”

Yangın terörü

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de, şunları ifade etti: “Son dönemlerde yaşananlar dijital mecraların ne amaçla kullanıldığını bizlere açıkça gösterdi. Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bu mücadeleye milletimiz de canı gönülden ortak oluyor. Her türlü imkan seferber edilmiş durumda. Fakat buna rağmen sanki devlet hiçbir şey yapmıyormuş gibi, mücadele etmiyormuş gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Artık o kadar çok yalan ifadeler kullanılıyor ki insanlarımız neye inanacağını şaşırdı. En kritik zamanlarda bu millet birlik ve beraberliğini korudu. Ancak bu yangın sürecinde ciddi anlamda bir yalan terörü yapıldı. Bu mecraların provokasyon amaçlı kullanılması üzücü bir durumdur. Millet olarak, devlet olarak zor günlerde her zaman birbirimize destek olduk. Yalan üreten, gerçeği yansıtmayan kişilere itimad edilmemeli. Dijital mecralarda yayınlanan yalanları milletimiz görüyor. Gerçekler devletimiz tarafından sağduyulu insanlar tarafından gösteriliyor. Yangın çıkan bölgelerde askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, itfaiyelerimiz, ormancılarımız, siyasetçilerimiz müthiş bir mücadele veriyor. Bu gerçekler görmezden gelinmeye çalışılıyor ancak gerçekler gizlenemez.”

