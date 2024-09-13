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Sosyal Medya Sosyal medya kullanıcısının İkiz Kuleler saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşım viral oldu
Sosyal Medya

Sosyal medya kullanıcısının İkiz Kuleler saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşım viral oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-13 07:19:00 -

Bir sosyal medya kullanıcısının, 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Kullanıcı, saldırıdan önceki tarihlere ait bazı film, çizgi roman ve çeşitli mecralarda, İkiz Kulelere yapılacak saldırıyı planlarken görsel ve yazılı içerikler olduğunu iddia etti. Bu tarz "önceden haber olmuş" gibi görünen olaylar, özellikle komplo teorileri arasında sık sık gündeme gelirken, bu paylaşım da aynı şekilde büyük ilgi topladı.

Bazı araştırmacılar, bu tür öngörülerle ilgili görsellerin çoğunun tesadüf olabileceğini belirtse de, tarih boyunca bu tarz spekülatif teoriler her zaman tartışılıyor.

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Yerel

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Yorumlar

Misafir

Abd'li Ünlü bir isim 11 Eylül'le ilgili olayların kararının abd'ki üst bir grup tarafından yapıldığını bizzat kendi ağızlarından duydaktan sonra açıklamıştı ! Maalesef bu kişi bu duyduklarını açıkladıktan bir süre sonra ölmüştü ! Şimdi onunla ilgili araştırdım google da bulamadım belki eskiden bu yayını izleyenler hatırlar.
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