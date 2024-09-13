Sosyal medya kullanıcısının İkiz Kuleler saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşım viral oldu

Kullanıcı, saldırıdan önceki tarihlere ait bazı film, çizgi roman ve çeşitli mecralarda, İkiz Kulelere yapılacak saldırıyı planlarken görsel ve yazılı içerikler olduğunu iddia etti. Bu tarz "önceden haber olmuş" gibi görünen olaylar, özellikle komplo teorileri arasında sık sık gündeme gelirken, bu paylaşım da aynı şekilde büyük ilgi topladı.

Bazı araştırmacılar, bu tür öngörülerle ilgili görsellerin çoğunun tesadüf olabileceğini belirtse de, tarih boyunca bu tarz spekülatif teoriler her zaman tartışılıyor.