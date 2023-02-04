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Spor Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay!
Spor

Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay!

Ligin 22. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor rakibi karşısında 1-0 önde tamamlarken maça ilk 11'de başlayan N'Koudou'nun forması adeta maçın önüne geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 17:27:00 -
Sosyal medya karıştı, maçın önüne geçen olay!

Ligin 22. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor rakibi karşısında 1-0 önde tamamlarken maça ilk 11'de başlayan N'Koudou'nun forması adeta maçın önüne geçti. 

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ilk yarısında konuk ekip Beşiktaş, kalesinde gördüğü golle soyunma odasına 1-0 mağlup şekilde girerken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan N'Koudou maçın adeta önüne geçti.

İlk yarıdaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun formasında Beşiktaş logosu olmadığını fark eden taraftarlar sosyal medyayı adeta birbirine kattı.

Siyah-Beyazlı taraftarlar birbirlerine 'N'Koudou'nun formasında Beşiktaş amblemi neden yok?' sorusunu sorarken, bazı taraftarlar 'formayı salı pazarından mı aldınız' yorumunda bulundu.

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