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Gündem Sosyal medya hesaplarına ilişkin ezber bozan sözler: Bundan kimse küçücük şüphe duymasın
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Sosyal medya hesaplarına ilişkin ezber bozan sözler: Bundan kimse küçücük şüphe duymasın

Dün Whatsapp, Instagram ve Facebook’ta yaşanan erişim sıkıntısı Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:30:00 -

Dün akşam en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta 6 saat süren erişim sorunu yaşandı. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar uzun süre '500 Server Error' hatası ile karşılaştı. Whatsapp'tan sonra Facebook ve Instagram'a da giriş yapılamadı.

Sosyal medya platformalarında yaşanan bu kriz Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde de ele alındı.

Sosyal medya platformlarının ABD derin devletinin hizmetinde olduğunu belirten Karahasanoğlu “Bundan kimse şüphe duymasın” dedi.

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Yorumlar

Ya Kafi

Doğru söylemiş. Facebok efbiaya biat ederek kapanmaktan kurtuldu. Dünyayı yönetiyor şimdi.
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