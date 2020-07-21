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Sosyal medya hesapları kapatılacak mı? | Sosyal medya düzenlemesi son durum

Sosyal medya hesapları nasıl olacak? Sosyal medya düzenlemesi hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Sosyal medya düzenlemesinin detaylarını merak edenler “Sosyal medya hesapları kapatılacak mı?” , “Sosyal medya düzenlemesi son durum” , “Sosyal medya ücretli mi olacak?” , “Sosyal medya hesapları kapanacak mı?” , “Sosyal medya hesapları nasıl olacak?” , “Sosyal medya kısıtlaması mı olacak?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:15:00 -
Sosyal medya hesapları kapatılacak mı? | Sosyal medya düzenlemesi son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda sosyal medya konusunda bir takım düzenlemelerin olacağını açıklamıştı. Konu hakkında sosyal medya kullanıcıları son gelişmeleri araştırıyor. İşte, detaylar.

Sosyal medya hesapları kapatılacak mı? | Sosyal medya düzenlemesi son durum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Özlem Zengin "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" dedi.

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