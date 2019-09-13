Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
AK Parti'den ihracı istenen ve savunma yapmadan partiden istifa kararı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski vekil Abdullah Başçı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini resmen duyurdu.13 Eylül 2019 Cuma 12:42
AK Parti'den ihracı istenen eski milletvekili Abdullah Başçı, sosyal medyadan paylaştığı bir görselle istifa ettiğini açıkladı.
Abdullah Başçı, "Kurucu bulunduğum ve bir çok kademesinde hizmet ettiğim partimizde gelinen süreçte yanlışlara yanlış dediğim için ihracım istenmiştir. Her alanda doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bu saat itibari ile istifa ediyorum" diyerek AK Parti'den istifa etti.
Ahmet Davutoğlu ile basının karşısı geçmişti
Abdullah Başçı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa kararını açıkladığı karede basının karşısına çıkmıştı.
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