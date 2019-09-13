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Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'

AK Parti'den ihracı istenen ve savunma yapmadan partiden istifa kararı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski vekil Abdullah Başçı, sosyal medya hesabından istifa ettiğini resmen duyurdu.

13 Eylül 2019 Cuma 12:42
Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'

AK Parti'den ihracı istenen eski milletvekili Abdullah Başçı, sosyal medyadan paylaştığı bir görselle istifa ettiğini açıkladı.

Abdullah Başçı, "Kurucu bulunduğum ve bir çok kademesinde hizmet ettiğim partimizde gelinen süreçte yanlışlara yanlış dediğim için ihracım istenmiştir. Her alanda doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bu saat itibari ile istifa ediyorum" diyerek AK Parti'den istifa etti.

Ahmet Davutoğlu ile basının karşısı geçmişti

Abdullah Başçı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa kararını açıkladığı karede basının karşısına çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:42
  1. Abdullah Başçı
  2. Abdullah Başçı istifa

YORUM YAZ

  • Irfan K.Irfan K.34 dk önce
    Istifa edecektin niye kurdun ki.bu olmadi şimdi.amma yaptin.insan dostlarini sirtindan vururmu.anca beraber kanca beraber.bak bu millet sana vekillik vermíş.cumhurbaşkanliği başbakanlik olmadi ekonomiyi vermīş.yapmayin beyim.
  • NurNur36 dk önce
    reis bilir işini
  • hercaihercai41 dk önce
    Iyi oldu!
  • Ali koyuncuAli koyuncu49 dk önce
    Sen kimsin

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