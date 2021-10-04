Sosyal medya fenomenlerinin yeni yöntemi! Kendilerine hakaret ettirip...

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Uzlaştırma İstatistiği verilerine göre geçtiğimiz yılın en fazla uzlaşma sağlanan ilk suçu "hakaret" oldu. Avukat Enes Saran, hakaret suçuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya fenomenlerinin yeni yöntemi!

Sosyal medyada "fenomen" olarak adlandırılan bazı kullanıcılar, gündeme gelip para kazanmak için her türlü ahlaksızlığı icra ederken Avukat Enes Saran'ın açıklaması, sosyal medya fenomenlerinin içinde bulunduğu durumu yeniden gözler önüne serdi. Avukat Saran, "Kişi doğacak sonucu tahmin ediyor, kendisine hakaret edilmesini sağlıyor ve bu hakaretlerden bir gelir elde etmek istiyor." dedi. Hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğunu vurgulayan Av. Saran, "Herkes şeref ve saygınlığını korumak için savcılıklara şikayette bulunma hakkına sahiptir. Ama ne yazık ki son dönemlerde çeşitli sosyal medya fenomenlerinin bunu hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirebileceğimiz şekilde kullandığını gözlemlemekteyiz." diye konuştu.

"Bunlar hakaret beklentisi ile yapılan paylaşımlar." diyen Enes Saran, "hakaret" suçu işlendiğinde taraflar arasında yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Bu paylaşımların üzerine gelen hakaretlerle alakalı toplu şekilde savcılığa şikayette bulunuyorlar. Eğer savcılık dava açma kararı verirse, uzlaştırmaya tabi suç olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Uzlaştırmacı taraflar ile iletişime geçiliyor. Genelde bu bahsettiğimiz fenomenlerin belli rakamları var. 3-4-5 bin TL gibi. Toplu şekilde bu kişilerin hepsine aynı bedel teklif ediliyor. Bu şekilde bu şartlarda anlaşabiliriz deniliyor. İstatistiklere göre yüzde 80 uzlaşma durumu söz konusu."

'Mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var'

Uzlaştırma kurumunun amaçlarından birinin yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak olduğunu söyleyen avukat Saran, şöyle devam etti:

"Ama istatistiklere baktığımız zaman en çok hakaret suçuyla alakalı uzlaştırma dosyası olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda uzlaşma söz konusu. Bu konu istismar edilmeye bu kadar açık olunca, mahkemeler üzerinde, savcılık üzerinde iş yükü her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzlaştırmanın yargı üzerindeki yükün kalkmasına faydasının olabilmesi için mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var."