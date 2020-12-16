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Dünya Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü
Dünya

Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldava'da sosyal medya fenomeni olduğu öğrenilen Anna Leikovic isimli genç kız anne katili oldu. Leikovic'in annesini öldürdükten sonra iç organlarını çıkardığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:26:00 -
Sosyal medya fenomeni annesini öldürüp, kalbini söktü

Moldova’nın Komrat şehrinde 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic’i öldürdü.

Uyuşturucu tartışması

Yerel medyaya polis raporlarından yansıyan bilgilere göre anne ve kızın arasında uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı. Öfkeyle mutfak bıçağını alan Anna, annesini birçok yerinden defalarca bıçakladı.

İç organlarını çıkardı

Praskovya Leikovic kanlar içinde yerde kalırken, genç fenomenin annesinin kalp, akciğer ve bağırsaklarını çıkardığı öğrenildi. İşkenceye de uğrayan Praskovya hayatını kaybetti.

Tıp öğrencisi

Öte yandan tıp öğrencisi olduğu belirtilen Anna’nın uyuşturucu kullandığı ve annesinin tedavi için Almanya’da çalıştığı öne sürüldü.

Anna’nın amcası Vladimir, rehabilitasyon iddialarını reddederken, “Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiğince onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum.” dedi. Polis sözcüsü Lyubov Yanak, ana şüphelinin Anna olduğunu doğrularken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

EĞER DEVLETİMİZ BÜYÜK BİR REFORMU YAPMASA TÜRKİYE,DE ÇOK YAKINDA BİZDE,DE OLACAK,,OLACAK,TA HÜKMET YOK OLACAK ÇÜNKÜ AVRUPA BUNA ALIŞIK AMA BİZİM TOPLUM BUNA ALIŞIK DEĞİL,,İMANI OLAN TABİİ Kİ OLACAK,,
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Nurullah

Ben akiti tercih edenlerdenim ama bu tür vahşet içeren haberleri yayınlamamanızı rica ediyorum bizim için anne kutsaldır cennet annelerin ayağı altındadır bu tür haberler bilinç altı şeytani vesveselere sebep olabilir
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