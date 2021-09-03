  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Barajın düşürülmesi HDP ve İP’i etkileyecek
Florya'da feci kaza: Yaralılar var
Korkutan yangın! İki ilçenin elektriği kesildi
ABD'de felaket! Ölü sayısı artıyor
Medya Sosyal medya düzenlemesinde bomba detay! Bunu yapan...
Medya

Sosyal medya düzenlemesinde bomba detay! Bunu yapan...

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili süreci hızlandıran AK Parti, cezai yaptırımlar için ifade özgürlüğüyle çelişmeyecek formül arayışında. Yalan haberlerde sadece paylaşımı yapan değil sosyal medya platformları da sorumlu tutulacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:24:00 -
Sosyal medya düzenlemesinde bomba detay! Bunu yapan...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığında önceki gün TBMM’de yapılan toplantıya Adalet, Ulaştırma Bakanlıkları ve İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Almanya, Fransa gibi ülkelerin sosyal medya düzenlemeleri tekrar incelenirken, dezenformasyon ya da yalan haberi, “organize, örgütlü ve bilinçli” şekilde yayan sosyal medya kullanıcısına verilen cezai yaptırımlar tekrar gözden geçirildi.

Almanya’nın düzenlemesinde dezenformasyon ve yalan haber paylaşımında bulunanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama cezaları yer alıyor. AK Parti’li yetkililer bir cezai yaptırımın gerekliliği üzerinde değerlendirmeler yaparken, bu yaptırımın Anayasa’nın 26. Maddesi’nin 1. fıkrasında yer alan “herkes düşünce ve kanaatlerini toplu olarak açıklamada ve yayma hakkına sahiptir” maddesi kapsamında olması ve bu madde ile çelişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak, sosyal medyada güvenliği sağlayacak bir düzenleme için dünya örnekleri incelenmeye devam edilecek.

Bir paylaşımın dezenformasyon ya da yalan haber olduğuna nasıl karar verileceği en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek “Sosyal Medya Başkanlığı” kurulmasının planlandığı öğrenildi.

Sadece yayan değil

Dezenformasyon ya da yalan haber paylaşımlarında sadece yayanın değil, paylaşımın yapıldığı sosyal medya platformunun da sorumlu olacağı belirtiliyor. Başkanlık sosyal medya şirketinden, paylaşımla ilgili rapor isteyebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yalancı Çobanlardan başlamak en âdil olanı!

Sürekli kendi kendilerini yalanlamak ve insanlara sahte kurgularla korku salıp baskılar yapmak sûretiyle insanların hayatını ve sağlığını mahfeden yalancı çoban kurullarından başlasınlar uygulamaya!
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay