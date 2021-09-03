Sosyal medya düzenlemesinde bomba detay! Bunu yapan...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığında önceki gün TBMM’de yapılan toplantıya Adalet, Ulaştırma Bakanlıkları ve İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Almanya, Fransa gibi ülkelerin sosyal medya düzenlemeleri tekrar incelenirken, dezenformasyon ya da yalan haberi, “organize, örgütlü ve bilinçli” şekilde yayan sosyal medya kullanıcısına verilen cezai yaptırımlar tekrar gözden geçirildi.

Almanya’nın düzenlemesinde dezenformasyon ve yalan haber paylaşımında bulunanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama cezaları yer alıyor. AK Parti’li yetkililer bir cezai yaptırımın gerekliliği üzerinde değerlendirmeler yaparken, bu yaptırımın Anayasa’nın 26. Maddesi’nin 1. fıkrasında yer alan “herkes düşünce ve kanaatlerini toplu olarak açıklamada ve yayma hakkına sahiptir” maddesi kapsamında olması ve bu madde ile çelişmemesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak, sosyal medyada güvenliği sağlayacak bir düzenleme için dünya örnekleri incelenmeye devam edilecek.

Bir paylaşımın dezenformasyon ya da yalan haber olduğuna nasıl karar verileceği en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek “Sosyal Medya Başkanlığı” kurulmasının planlandığı öğrenildi.

Sadece yayan değil

Dezenformasyon ya da yalan haber paylaşımlarında sadece yayanın değil, paylaşımın yapıldığı sosyal medya platformunun da sorumlu olacağı belirtiliyor. Başkanlık sosyal medya şirketinden, paylaşımla ilgili rapor isteyebilecek.