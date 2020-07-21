Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?

Meclisin tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen sosyal medya düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sunuldu. Toplam 11 maddeden oluşan sosyal medya düzenleme tasarısı bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor.

Sosyal medya düzenlemesinde öne çıkanlar

- Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal medya ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacaklar. Gerekli yükümlülüğü yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanacak.

- Kişisel olarak sosyal medya ağ sağlayıcılarına içerik kaldırma veya engelleme başvurusu yapılabilecek, yapılan başvurulara bir saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap verilecek.

- Mahkeme kararı ile hukuka aykırı olan içeriklerin sosyal medya ağına bildirilmesinin ardınan bir saat içinde bu içeriklerin kaldırılması gerekecek, aksi halde sosyal medya ağ sağlayıcısı doğacak olan tüm zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

- Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya ağ sağlayıcılarına yaptırım uygulanabilecek olup, yaptırım çeşitine göre para cezası veya erişim engelleme cezası olabilecek.

- Erişim engelleme yaptırımı uygulanacak olan sosyal medya ağ sağlayıcısının trafiği önce yüzde 50 oranında azaltılacak, devamında ise bu engelleme oranı yüzde 95'e çıkarılcak.