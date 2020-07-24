Sosyal medya düzenlemesi kabul edildi

Son günlerce birçok kişi Sosyal medya düzenmelesi hakkında konuşuyordu. Konuya açıklık TBMM'den geldi. TBMM Adalet Komisyonu, bu düzenleme için hazırlanan kanun teklifini değerlendirdi.

"Sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor"

Kişilik haklarının ihlal edilmemesi, küfür ve nefret söylemini azaltmak adına yapılan düzenleme ile sosyal medya'da ki yozlaşmanın önüne geçilmesi amaçlanacak.

Yeni düzenlemeler neler?

İnternet kullanıcılarının yaptığı başvurularda ve kamu kurumlarının ilettiği bildirimlerde meydana gelen problemlerin aşılmasını sağlayan yeni maddeler bu kanunda yer alıyor. Bir sosyal ağ sağlayıcısı gerçek veya tüzel bir kişi olabilecek.

Kişilik haklarının ihlal edilmesi hâlinde idari para cezası kesilecek. İnternet sitelerinde bulunan iletişim formları, IP adresleri, alan adları ve benzeri teknik veriler, suçu ispatlanan kişilere tebligat gönderilmesini sağlayacak.

E-tebligat sisteminin hayata geçirileceğini söyleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yapılan bildirimlerin tebligat olarak sayılacağını ifade etti. Buna ek olarak tebligat sürecinin 5 gün içerisinde tamamlanacağı da ifade edildi.

İlgili yasada kurallara uymayan ağ sağlayıcılarına idari para cezası kesileceği de bildirildi. Bundan böyle kurallara uymayan temsilcilere 1 milyon TL ila 10 milyon TL arası yaptırım uygulanacak.

Bir içerik yüzünden kişilik hakları ihlal edilen kişiler, mahkemeden gizlilik talep edebilecek. Böylece mağdur olan kişi ile ihlale sebep olan siteler birbirleri ile ilişkilendirilmeyecek. Ayrıca konu hakkında bilgilendirilen arama motorlarının isimleri de belirtilecek. Sosyal medya düzenlemesi, mağdur kişilerin taleplerini esas talep olarak sayacak.

Mağdur kişi, ihlale sebep olan içerik ile eşleştirilmek istemezse bu talep yerine getirilecek. Yurt dışında bulunan ve kişilik haklarını ihlal eden kişiler, BTK tarafından bilgilendirilecek. Bunun dışında ülkemizde yer alan sosyal ağların, en az 1 kişiyi temsilci olmak zorunda. Bu temsilci Türkiye’de çalışacak.

Reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması

Bir temsilcinin iletişim bilgileri ilgili sitede yayımlanmak zorunda. Sosyal ağ sağlayıcısı, temsilcinin iletişim bilgilerini ve kimlik verilerini BTK’ye iletecek. Tüzel kişiliklerin Türk vatandaşı olmasına gerek yok ancak Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler temsilci olamayacak. Sosyal medya düzenlemesi için belirlenen diğer kurallar neler?

Atadığı temsilcisini 30 gün içerisinde BTK’ye bildirmeyen yerler önce uyarılacak. Bu uyarıyı dinlemeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para kesilecek. Bu cezayı ödemeyen sosyal ağ sağlayıcıları, 30 milyon lira idari para cezası daha ödemek zorunda kalacak.

İkinci para cezasının 1 ay içinde ödenmemesi hâlinde devreye reklam yasağı girecek. Bu yasak, reklam sözleşmelerinin ve para aktarımı gibi önemli işlemlerin önünü kesecek.

Eğer bu cezaya da uyulmazsa bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için mahkemeye başvurulabilecek. Bu yaptırım kabul edildiği hâlde kurallara uymamaya devam eden mecraların bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılabilecek.

Bu cezalara çarptırılan ve kurallara uymaya karar veren sosyal ağ sağlayıcılarına kolaylıklar sağlanacak. Para cezalarının üçte dördü tahsil edilmeyecek. Reklam yasağı ile diğer kararlar geçerliliğini yitirecek.

Başvuru yapan kişiye 2 gün içinde cevap vermeyen mecralar, 5 milyon lira para cezasına çarptırılacak. İçeriğin kaldırılması veya içeriğin erişime kapatılması konusunda bilgilendirilen ancak bu bildirime uymayan yerlere 10 milyon lira para cezası kesilecek.

Ayrıyeten “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ve “gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” için hazırlanan kurallara uymayanlara da çeşitli para cezaları kesilebilecek.

Hakim veya mahkeme tarafından hukuka aykırı olduğu tespit edilen içeriklere 24 saat içinde gerekli yaptırımlar uygulanmak zorunda. Bu yaptırımları uygulamayan bir sosyal ağ sağlayıcısı, maddi zararları ödemek zorunda kalacak. Bunun için içerik sağlayıcıya dava açılmasına gerek olmayacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kaldırma veya erişim engelleme işlemleri için yapılan başvurulara 48 saat içerisinde dönmek zorunda. Başvuruları reddedilen kişilere ilgili başvurunun neden reddedildiğine dair bir açıklama yapılacak.