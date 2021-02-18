Sosyal medya dili nesli yozlaştırıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Milyonlarca insan yaşadıklarını, düşündüklerini, yediği yemeği, gezdiği yerleri sosyal medyada paylaşıp kendince sosyalleşirken, “dil”i adeta katlediyor.

Şaka gibi ama gerçek!

Türkçeyi katleden uyduruk sosyal medya ifadelerinden bazıları: “Şaşkın olmuş şapşik, en yakın arkadaş olmuş ‘pampa’, merhaba olmuş ‘mrb’, selam olmuş ‘slm’, Allah razı olsun olmuş ‘aro’, tamam olmuş ‘tmm’ ya da ‘ok’, canım olmuş ‘cnm’, kendine iyi bak olmuş ‘kib’, aşkım olmuş ‘aşkitom’, güle güle olmuş ‘bye’.”

Dil deformasyonuna dikkat!

“Sosyal medya dilinin gençlerimizde geçerli yazı dili haline gelmesi, tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı 25 yıllık dil deformasyonunun ürünü” diyen Eğitimci Yazar Ramazan Avcı, “Geçtiğimiz bu çeyrek asırlık dönemde gençlerimizin kitaptan uzaklaşması, edebiyatımıza dışarıdan bakması toplum önünde konuşan insanımızın dil deformasyonuna dikkat etmemesi, eski dilimize çağ dışı gözüyle bakılması gibi etkenlerle maalesef bir çürüme başladı” tespitinde bulundu. Avcı şöyle devam etti: “Kültürde dil ve tarih boşluk kabul etmez. Dilimizdeki bu çürümenin önüne bir an evvel toplum olarak geçilmeli ki önümüzdeki 25 yıllık süreçte çağlar üstü kullanım sahası olan dilimize ulaşabilelim. Medya mensuplarının, siyasilerin, öğretmenlerin kitlelere hitap eden tüm kesimlerin bu duruma daha fazla hassasiyetle yaklaşması ve çocuklarımızın dili doğru kullanan yazarlarımızın eserlerini okumasını sağlamak, önümüzdeki çeyrek asırlık dönemde gençlerimizin dijital dilden uzaklaşmasını sağlayacaktır.”

Bu çürümeye dur demeliyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya diline dikkat çekerek, “Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor. Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz” uyarısında bulundu.