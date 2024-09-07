Sosyal medya devleri çocuklarımızı böyle tehlikeye atıyor! İşte algoritmalarındaki sinsi tuzak

Mevlüt Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında sosyal medya algoritmalarının tehlikelerine dikkat çekti. Tezel, sosyal medya platformlarının özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti. Sosyal medya şirketlerinin yasalar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Mevlüt Tezel, sosyal medya devlerinin çocuklara yönelik zararlı içeriklerden arındırılmasını savundu. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki kötü etkilerinden bahsettiğimizde bile "Amacınız sosyal medyayı yasaklamak", "Özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalışıyorsunuz" gibi yorumlarla karşılaşıyorum.

Naçizane kişisel fikrimi merak ediyorsanız; 2024 yılında sosyal medyanın fişini çekmenin çağ dışı bir hareket olduğunu düşünüyorum.

Sosyal medya hem en etkili iletişim aracı hem de devasa bir ekonomi.

Ama sosyal medyanın vazgeçilmez olması demek onun denetlenmeyeceği anlamına gelmemeli.

Sosyal medya devleri faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yasalara uymalı. Sosyal medyadaki özellikle çocuklara yönelik zararlı içeriklerden arındırılmalı.

Sosyal medya şirketlerinin merkezi ABD'de bile dönem dönem internet şirketlerinin CEO'larını sorgudan geçiriyor.

ABD kongresi özellikle internet devlerinin tekelleşmelerinden ve çocuklar üzerindeki kötü etkilerinden rahatsız.

Avrupa Birliği ülkeleri de sosyal medya şirketlerine üst üste cezalar kesip, yeni kurallar belirliyorlar.

Türkiye'de de özellikle çocuklarımızı sosyal medyanın zararlarından koruyacak yasalara ihtiyaç var.

Ama bunu yazınca 'yasakçı zihniyet' oluyoruz.

Madem biz yazınca inanmıyorsunuz o zaman İngiliz devlet kanalı BBC'ye kulak verin! Geçtiğimiz günlerde BBC'de yayımlanan bir haberde sosyal medya sitelerinin çocuk ve gençlerin beyinlerini nasıl lekelediği ele alındı.

Haberde sosyal ağ uygulamalarının eski çalışanlarının ve internet güvenliği konusundaki uzman isimlerin görüşlerine yer verildi.

Buna göre TikTok veya Instagram gibi popüler şirketler, kullanıcıları daha fazla kendi uygulamalarında tutmak için yapay zekalar tarafından yönlendirilen algoritmalar kullanıyor.

Bu algoritmaların kullanıcıların karşısına riskli videoların çıkmasını engellemesi gerekiyor.

Ancak habere göre aile içi baskı, hayvana kötü muamele ya da kadına şiddet gibi görüntüler başta olmak üzere pornografik videoların dolaşımı engellenemiyor.

Üstelik bu tarz tehlikeli içerikler 13 yaşındaki çocukların bile önüne çıkıyor.

Çocuklar gördükleri şiddet görüntülerini gün boyu akıllarından çıkaramıyor. Haberde de belirtildiği gibi sosyal medya şirketlerinin yatacak yeri yok!

Sırf daha çok takip edilmek ve bağımlılık yaratmak için bile algoritmalarını çocuklara zararlı içerik sunacak şekilde ayarlıyorlar!

Bundan daha kötü ne olabilir?"

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