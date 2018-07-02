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Sosyal medya devi Facebook'tan ürküten hamle!

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, patentini aldığı yeni sistemle cep telefonlarının mikrofonunu kullanarak insanların televizyon izleme alışkanlıklarını izleyecek.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:56
Sosyal medya devi Facebook'tan ürküten hamle!

Facebook, birinin telefonunun mikrofononu televizyondan yayınlanacak, insan kulağıyla duyulamayan bir sinyalle uzaktan açabilecek sistemin patentini aldı.

BİREYSEL OLARAK YÖNETİLEMEYECEK

The Guardian'da yer alan habere göre, patent başvurusundaki tanımlamaya göre sistem, televizyon yayınına entegre edilmiş ve insan kulağı tarafından duyulamayan özel bir ses yardımıyla telefon, tablet ve akıllı hoparlörlerdeki mikrofonu devreye sokarak "içeriğin çevre sesini" kaydetmeye başlayacak. Bu kayıt daha sonra televizyon için Shazam olarak tanımlanabilecek bir veri tabanında eşleştirilerek Facebook’un kişilerin ne izlediğini anlayabilmesini sağlayacak. Ancak Shazam’ın aksine bu sistem bireysel olarak yönetilemeyecek.

İLK PATENT

Bu patent ilk olarak New York Times tarafından televizyonda kimin, neyi, ne kadar süreyle izlediğini bilmek için kullanılan bir teknoloji olarak konumlandırıldı. Aynı sistem daha sonra aile bireylerinin televizyon izleme profillerinin çizilmesinde ve böylelikle reklamcılık sektöründe de kullanılabilir.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Güvenlik uzmanları bu sistemin çevre seslerini kaydederken insanların kişisel konuşmalarını da onların bilgisi ve izni olmadan yakalayabileceği için endişeli olduklarını belirtiyor.

Böyle bir sistem Facebook’a kullanıcılarının gerçek hayattaki sosyal çevrelerini de gösterebileceği için sosyal ilişkilerin anlaşılması konusunda da yardımcı olabilir.

Facebook patentin bu kadar önemli olmadığını söylemekte gecikmedi.

Facebook’un Fikri Mülkiyet bölümünün başkanı Allen Lo: "Diğer firmaların saldırısını engellemek için patent almak yaygın bir şeydir. Bu nedenle patentler sık sık, doğası gereği spekülatif ve diğer firmalar tarafından ticarileştirilebilecek, geleceğe dönük teknolojilere odaklanır" dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:56
  1. facebook
  2. New York Times
  3. The Guardian
  4. Shazam

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