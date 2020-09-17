  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada paylaştığı 'İsyan' video sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:23:00 -

Uzman çocuk hekimi olduğunu açıklayan bir doktorun sosyal medyadan paylaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir hasta yakını ile yaşadığı olayı anlatan doktor, paylaştığı video ile isyan etti.

'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim?'

Videoda genç doktor, acilde baktığı bir çocuğun annesi tarafından hakarete ve küfürlere maruz kaldığını belirterek, hasta yakınının 'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.' dediğini söyledi. Devletin doktoru olduğunu belirten ve aylardır vatandaşlar için canla başla çalıştıklarını ifade eden doktor, hasta yakınına olan tepkisini sosyal medyadan yayınladığı video ile paylaştı. Doktorun sitem dolu videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları genç doktora destek vererek videosunu defalarca paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’
Gündem

Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, ‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir laf..
Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak

Ünlü stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlenmesinin ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı