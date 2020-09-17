Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu açıklayan bir doktorun sosyal medyadan paylaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir hasta yakını ile yaşadığı olayı anlatan doktor, paylaştığı video ile isyan etti.

'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim?'

Videoda genç doktor, acilde baktığı bir çocuğun annesi tarafından hakarete ve küfürlere maruz kaldığını belirterek, hasta yakınının 'Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.' dediğini söyledi. Devletin doktoru olduğunu belirten ve aylardır vatandaşlar için canla başla çalıştıklarını ifade eden doktor, hasta yakınına olan tepkisini sosyal medyadan yayınladığı video ile paylaştı. Doktorun sitem dolu videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları genç doktora destek vererek videosunu defalarca paylaştı.