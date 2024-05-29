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Sosyal Medya Sosyal medya bu çobanı konuşuyor
Sosyal Medya

Sosyal medya bu çobanı konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-05-29 12:15:00 -

Sosyal medyada konuşulan fenomen çobanın hayvan sevgisi yüzlerde gülümsemeye sebep oluyor.

Erzurum’un Tortum ilçesinde yaşayan Şahin Dürlü, doğa ve hayvanseverliğiyle dikkat çekiyor. Köyünde çobanlık ve hayvancılık yapan Şahin Dürlü, zaman zaman sosyal medyada doğa yaşama ve hayvan sevgisine dair paylaşımlar yapıyor. En son çuvalda taşıdığı iki keçi yavrusu ile çektiği videoyu paylaşan Dürlü, ilgi odağı oldu. Sahibi olduğu hayvanları evlatları ve canı kadar sevdiğini anlatan Dürlü, "Doğada yaşayan ne varsa benim için kıymetli. Sürümü otlatmaya götürürken dünyaya yeni gelen iki keçi yavrusunu sırtımda çuvalla taşıdım. Zaman zaman onları dışarı çıkarıp seviyorum. Onlar benim her şeyim" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

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sahinin kişiligi yüzüne vurmuş filistinde bebeklerin başı kopuyor sen hala kecilere mi me diyosunn
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