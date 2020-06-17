Sosyal medya ayaklandı! İsmail Küçükkaya’ya şamar

Her yayınında kadın hakları, eşitlik, adalet, Atatürk kelimelerini dilinden düşürmeyen Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın, evlilikleri boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci'nin önceki gün Youtube'da anlattıkları tüm Türkiye'yi sarstı. Demirci'nin detaylarıyla yayınlanan röportajında yaptığı "İsmail hayatımı elimden aldı, üzüntüden kanser oldum" açıklamaları gündem oldu.

'Yine susturuldum'

Kadınlardan gelen destek mesajları sonrası Demirci sosyal medyada yeni bir açıklama daha yaptı. Küçükkaya'nın psikolojik şiddetinin devam ettiğini dile getiren Demirci, "Dava sürecinde gizlilik kararı sebebiyle susturuldum. Yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan Küçükkaya özür dilemek yerine üç ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı sebebiyle yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum" dedi.

'Eda Demirci seninleyiz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da attığı tweet'le Eda Demirci'nin yanında olduğunu dile getirdi: "Sadece neye hizmet ettiğine ve hangi tarafta olduğuna bakarak kadınları ve acılarını istismar edenlerden değiliz. Eda Demirci seninleyiz."

Eda Demirci'ye, dünkü açıklamalarından sonra kadınlardan büyük destek geldi. Birçok kullanıcı da Twitter'da TT olan Küçükkaya'ya nefret kustu. İşte o mesajlardan bazıları:

Şiddeti uygulayan Küçükkaya olunca neden susuyoruz?

Gücün buna yetiyor değil mi? Ekranlarda seni görmek istemiyoruz.

Ahlak bekçiliği yapan Küçükkaya'ya bak sen.

Teşhir edildin rezil mahluk.