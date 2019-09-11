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Sosyal Lig yeni futbol sezonu başladı

Fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2019-2020 sezonuna rekor katılımla başlandığı açıklandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
Sosyal Lig yeni futbol sezonu başladı

Fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2019-2020 sezonuna rekor katılımla başlandığı açıklandı.



Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun başlamasının ardından Türkiye’nin fantezi futbol oyunlarından Petrol Ofisi Sosyal Lig de yeni sezonuna rekorla başladığı açıklandı. Futbolseverlerin içindeki teknik direktörü ortaya çıkartan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’de, bugüne kadar 1 milyon 350 bin kişi oynadığı kaydedildi.



Süper Lig’teki 18 futbolcu ile kişisel kadrolar oluşturuluyor


Kişisel teknik direktörlük yeteneklerini göstermek isteyen futbolseverler, Süper Lig’de oynayan 18 futbolcudan kendi takım kadrolarını oluşturmaları gerekiyor. Futbolseverler kadrolarındaki futbolcuların o hafta Süper Lig’de gösterdikleri gerçek performanslarına göre puan topluyor ve kurdukları takımları ile en iyi Sosyal Lig oyuncusu olmaya çalışıyor. Her hafta yeni bir rekabetin yaşandığı Sosyal Lig’de birbirinden farklı ödüller kazanacak. Futbol dünyasının ünlü isimleri Merve Toy, Emek Ege, Mehmet Ayan, Ceyla Büyükuzun, Okay Karacan ve Uğur Karakullukçu da yorumlarının yanı sıra kurdukları takımlarla yarışmaya katıldığı belirtildi.



Her hafta ilk 100’e akaryakıt


Yarışmada ile ilgili yapılan açıklamada; sezon boyunca her hafta ilk 100’e giren Sosyal Lig oyuncularına, Petrol Ofisi’nden akaryakıt hediye edilecek. Sezon sonu ilk 400’e gire oyunculara dağıtılacak olan yakıt hediyeleri ile birlikte sezon boyunca toplam 1 milyon TL değerinde akaryakıt oyunculara dağıtılacak. Sosyal Lig’de hafta liderlerini ise Samsung S10 cep telefonu hediye edilecek. Sezon sonunda puan tablosunda lider olan oyuncuya da Kia Stonic kazanacak.



Oynaması ücretsiz


Yapılan bilgilendirmede; tamamen ücretsiz düzenlenen ve zaman kıstlaması bulunmayan yarışmaya katılmak isteyenler Sosyal Lig uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan indirebildikleri gibi, oyunu Facebook üzerinden de oynayabiliyor. 75 milyon Euro bütçeyle kadrolarını oluşturan futbolseverler, sezon boyunca Petrol Ofisi Positive Card’la yapılan akaryakıt alışverişlerinden ve oyunu oynayan Facebook arkadaşlarından da ekstra transfer bütçesi kazanabiliyor.



2018-2019 sezon kazananları Copa America finallerini izledi


Yapılan bilgilendirmede; Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2018-2019 sezonunu ilk 3 sırada tamamlayan; 1’inci İfospor - İrfan Akyıldız (Fizyoterapist), 2’nci Tarihazan Hasan Karabıçak (KBB Doktoru) ve 3’ncü Çaytepe Spor - Mücahit Akın (Matematik Öğretmeni) de büyük ödül olan Copa America 2019 gezisine katıldılar. Ayrıca; Copa America finalini Brezilya Maracana Stadında izlediler.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
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