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Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 11.5 milyar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19’la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:03:01 -
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 11.5 milyar destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19’la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.5 Milyar TL destek sağlandığını açıkladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Sosyal Koruma Kalkanımız kapsamında; Sosyal Destek Programı (Hane), ödeme yapılan 5 milyon 440 bin 551 Hane / Kişiye 5 milyar 440 milyon 557 bin lira ödenmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, Çalışan 3 milyon 50 bin 854 kişiye, 4 milyar 855 milyon 413 bin 106 TL olmuştur. Nakdi Ücret Desteği, Çalışan 878 bin 614 kişiye 441 milyon 169 bin 757 TL. İşsizlik Ödeneği ile 591 bin 894 kişiye 730 milyon 894 bin 637 lira ödenmiştir. Covid-19’la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine toplam 11.5 Milyar TL destek sağladık” dedi.

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