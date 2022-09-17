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Ekonomi Sosyal konutta değişiklik! O sınırlama kalkıyor
Ekonomi

Sosyal konutta değişiklik! O sınırlama kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 250 bin sosyal konut projesinde e-Devlet üzerinden kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren bir sınırlama olmaksızın herkes tarafından yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 09:57:00 -
Sosyal konutta değişiklik! O sınırlama kalkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Kimlik numarasına göre

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

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