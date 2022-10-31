Sosyal konut projesine başvurular için son gün! İşte merak edilen tüm detaylar

Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli yurttaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

Başvurular ne zaman sona eriyor?

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için başvuru süresinin bugün sona ereceğini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuruların mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabileceği belirtildi.

Genel başvuru şartları

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk yurttaşları başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.

Genel başvuru şartları haricinde başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenler...

Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak.

(Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.)

Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yatırmış olduğu başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250 bin konut projesine başvuru yapabilir.

205 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

Her iki eşin de başvuru yapılması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

TOKİ için hane halkından kişinin kendisi, eşi, veya vekalet altondaki çocukları haricinde, dede ya da 18 yaş üstü çocuklar projeye başvuru yapabiliyorlar.

Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı bulunmuyor.

TOKİ'nin 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine vakaletle başvuru yapılabiliyor.

Her ilden başvuru yapılabilir mi?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir.

Ancak e-devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir.

Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekiyor.

Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacağı açıklandı.

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranıyor.

Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.

Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecek.

E-devletten başvuru yapılabilir mi?

Evet. Ancak e-devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekiyor.

Ancak sistemden veya kişini bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-devlet başvuru yapılamadığında, bankadan başvurusu yapmalıdır.

Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

14 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacak.

E-Devlet Başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.

Başvuru belgeleri; E-devletten başvuru yapanlar için, yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre; engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecek.

Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16 bin TL (İstanbul İli için 18 bin TL) olması gerekiyor.