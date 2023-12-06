Sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla belirli dönemlerde yaptığı nakit yardımlara devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 10 bin 275 ihtiyaç sahibi aileye 750’şer liradan toplam 7 milyon 706 bin 250 lira hesaplara yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında toplam 33 bin 332 aileye 24 milyon 999 bin lira nakdi yardımda bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım hizmeti vermeye devam edecek.

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