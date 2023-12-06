  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı

Çankaya Belediyesi, bir gecede alınan kararlarla yönetiliyor: Ankara’nın Dikmen’i tarih oldu

Mehmet Şimşek’le görüşen Cem Küçük, zamlı asgari ücreti açıkladı! Bu kadar olacak

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, ABD ve İsrail'in gizli Türkiye projesini açıkladı! Gizlice yaklaşıyorlar

İsrail mallarından onlara destek olanların mallarından uzak duracağız! Boykot cihaddır

Osman, Can ve Selahattin için takla üstüne takla! Hukuk olmadan ekonomi düzelmezmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler”

Asgari ücretten 1 TL bile fazla alanlar yandı! Çok kötü haber, 'O tarihte kesilecek' diyerek duyurdu

Merkez Bankaları bakın neden altın topluyormuş! Murat Akan açıkladı, duyanı korku kapladı

Dünyada sadece Zonguldak'taki bu mağarada var! Bilim dünyasına yeni kapılar aralayan keşif
Aktüel Sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı
Aktüel

Sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:20:00 -
Sosyal kart sahiplerinin hesaplarına para yatırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ikamet eden sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 750’şer lira yatırdı.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla belirli dönemlerde yaptığı nakit yardımlara devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 10 bin 275 ihtiyaç sahibi aileye 750’şer liradan toplam 7 milyon 706 bin 250 lira hesaplara yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında toplam 33 bin 332 aileye 24 milyon 999 bin lira nakdi yardımda bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, tespit ettiği yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım hizmeti vermeye devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23