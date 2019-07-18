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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı son dakika başvuruları İŞKUR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu alımlarının ne zaman yapılacağı ve SGK personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK son dakika farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, telefon santral operatörü, bahçıvan, aşçı, temizlik görevlisi başta olmak üzere toplam 59 personel alımı yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı son dakika başvuru şartları neler? SGK başvuruları ne zaman? SGK personel alımı 2019 başvuru formu, SGK personel alımı başvuru, SGK iş ilanları 2019, sosyal güvenlik kurumu iş başvurusu 2019, SGK personel alımı sonuçları, İzmir SGK personel alımı, SGK personel alımı 2019 başvurusu, SGK iş başvurusu 2019 haberleri.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:15
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı son dakika başvuruları İŞKUR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu alımlarının ne zaman yapılacağı ve SGK personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK son dakika farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi, sıhhi tesisatçı, telefon santral operatörü, bahçıvan, aşçı, temizlik görevlisi başta olmak üzere toplam 59 personel alımı yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı son dakika başvuru şartları neler? SGK başvuruları ne zaman? SGK personel alımı 2019 başvuru formu, SGK personel alımı başvuru, SGK iş ilanları 2019, sosyal güvenlik kurumu iş başvurusu 2019, SGK personel alımı sonuçları, İzmir SGK personel alımı, SGK personel alımı 2019 başvurusu, SGK iş başvurusu 2019 haberleri.

Sosyal Güvenlik Kurumu Engelli ve Eski hükümlü personel alacağını ifade etti. Bu bağlamda 37 Engelli ve 19 Eski Hükümlü veya TMY kapsamında alım yapacak. Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü de engelli ve normal olarak 4 kişi alıyor. Bu bağlamda SGK, Engelli olarak 20 Temizlik Görevlisi, 2 Elektrikçi (Genel), 1 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), 10 Temizlik Görevlisi, 1 Sıhhi Tesisatçı, 1 Marangoz, 2 Terzi alacak ve 3 Telefon Santral Operatörü alacak. TMY veya Eski Hükümlü ise 2 Sıhhi Tesisatçı, 1 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), 1 Marangoz , 3 Elektrikçi (Genel) , 2 Mobilya Döşeme İşçisi , 2 Bahçıvan, 3 Aşçı, 5 Temizlik Görevlisi alıyor. 

SGK İŞKUR başvuruları ne zaman?

SGK Başvuruları hafta başı itibari ile 15 temmuz 2019 tarihinde başlamıştı ve en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi İnternet sayfası üzerinden gerçekleştireceklerdir. İŞKUR e şube internet sitesi üzerinden yapılmakta. SGK personel alım başvuruları için İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapıldıktın sonra İŞKUR açık iş ilanları adresinden İşyeri Türünü "KAMU " olarak seçiyoruz ve "İŞYERİ ÜNVANI " kısmında " SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI" yazarak ilgili ilanlara ulaşabiliyoruz.

İŞKUR SGK açık iş ilanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:15
  1. İzmir
  2. Kocaeli
  3. SGK İŞKUR başvuruları ne zaman?
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı son dakika başvuruları
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