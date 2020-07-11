Sosyal ekonomik destekle 144 binden fazla çocuk ailesinin yanında kaldı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle ailelerinden ayrılmasını engellemek amacıyla başlatılan sosyal ekonomik destek (SED) hizmeti kapsamında, mayıs ayında 144 binden fazla çocuğa 154 milyon 828 bin lira maddi destekte bulundu.

Bakanlığın SED hizmeti ile sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle kurum bakımına alınmakla karşı karşıya kalan binlerce çocuğun ailesiyle kalması sağlandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, SED kapsamında mayıs ayında 144 binden fazla çocuk ailesi yanında desteklendi. Bakanlıkça bu dönemde yapılan toplam ödeme 154 milyon 828 bin lira oldu.

- Okul Destek Projesi ile yeteneklerini keşfedip başarıya koşuyorlar

SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla başlatılan Okul Destek Projesi'nden de bugüne kadar 16 bin 57 çocuk faydalandı.

SED ile maddi açıdan desteklenen çocuklar, proje kapsamında da hem rehberlik desteği alarak geleceklerini planlıyor hem de sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitimler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfediyor.

Okul Destek Projesi sayesinde çocukların okula devam oranları artıyor, akademik başarılarının da yükseldiği gözlemleniyor. Çocuklar, uzmanlarca hanelerine yapılan ziyaretlerde de küçük hediyelerle sevindiriliyor.



Bakanlık, koronavirüsle mücadele sürecinde de SED hizmetinden yararlanan ve evinden çıkamayan çocukları sürpriz ziyaretlerle mutlu etti. Koronavirüsten korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapılan çocuklara zeka, hız ve dikkat geliştirici kutu oyunları, sanat etkinlikleri için malzemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk ve dünya klasikleri hediye edildi.

- SED'e nasıl başvuru yapılıyor?

Bakanlık, SED kapsamında 2020 yılı itibarıyla çocuk başına okul öncesi eğitim için aylık 693 lira, ilköğretim için 1040 lira, ortaöğretim için 1110 lira, yükseköğrenim için de 1248 lira destekte bulunuyor.

Ayrıca kurum bakımından ayrılan gençlere yönelik de SED hizmeti veriliyor. Bu hizmetten ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde kuruluş bakımına alınabilecek çocuklar ile sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar yararlanıyor.

SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.