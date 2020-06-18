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Aktüel

Sosyal destek çalışmaları hız kesmiyor

Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunan Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de bu yardımlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:57:49 -
Sosyal destek çalışmaları hız kesmiyor

Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunan Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde de bu yardımlarını sürdürüyor.


İlçenin dört bir yanındaki talepleri karşılayan Osmangazi Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, son 10 günde 32 bin 926 sosyal destek çalışması gerçekleştirdi. Resmî kurumlarla koordineli bir şekilde çalışan ekipler, 8-17 Haziran tarihleri arasında 31 bin 356 ekmek, 873 çorba ve 685 erzak dağıtımı yaptı. Aynı zamanda 65 yaş üstü 12 vatandaşa alışveriş desteğinde bulunan Osmangazi Belediyesi ekipleri, hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması için gayret gösteriyor.


Osmangazi Belediyesi’nin salgın sürecinin başından beri vatandaşların yardımına koştuğunu belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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