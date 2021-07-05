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Dünya

Sosisli sandviç yarışmasında dünya rekoru kırdı

ABD'nin New York kentinde her yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü eğlenceleri kapsamında düzenlenen sosisli sandviç (hot dog) yeme yarışmasını, 10 dakikada 76 sandviç yiyerek kazanan Joey Chestnut dünya rekorunu kırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 00:09:00 -
Sosisli sandviç yarışmasında dünya rekoru kırdı

Brooklyn'deki dünyaca ünlü fast food zinciri Nathan's tarafından her yıl 4 Temmuz'da Coney Island'da düzenlenen yarışmaya daha önce yapılan elemeleri geçen yarışmacılar katıldı.

Yarışmanın erkekler kategorisinde önceki yıllarda da defalarca şampiyonluk elde eden Chestnut, 10 dakikada 76 sosisli sandviç yiyerek yarışmayı 14. kez kazandı.

Geçen yıl 75 sandviçle rekor kıran Chestnut bu sayı ile kendi rekorunu egale ederek, yeni bir dünya rekoruna imza atmış oldu.

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