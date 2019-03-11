Soruyu bilen indirim kazanacak Teknosa, 11-14 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği bilgi yarışması ile 1000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kazandırıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 11-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Bilim ve Teknoloji Haftası’na özel www.teknoquiz.com’da kazandıran bir bilgi yarışması düzenliyor. İçerisinde bilim, teknoloji ve Teknosa ile ilgili çoktan seçmeli sorular yer alan “Tekno Quiz” dijital bilgi yarışmasında, belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar, Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

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