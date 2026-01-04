Soruyorum ey kalabalık, cevap verin!
Gazetemiz okurlarından Mustafa Alp Çelebi 'Soruyorum ey kalabalık, cevap verin!' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Yırtıldı mı bu kadar haya perdesi bir neslin ?
Kölesi mi olacaktı zinanın zevkin?
Müslümanın evladı, Müslüman evladı,
Söylesenize nedir bu hayâsızlığın adı?
Planda yok, edep ile ahlak
Çıkmış soyunuyor kendini bilmez Ahmak!
Toplumu ifsad ediyor yok idrak!
Söylesenize bu işin sonu ne olacak
Bir zamanlar vakar yürürdü sokaklarda sıra sıra
Şimdi teşhir marifet, edep ayıp
Ümmeti Muhammed’de kanayan yara
Ar denen damar kayıp!
Ne vahim ki Hayâ engel, namus ağır
Hakikat bağırsa da kulaklar sağır
Utanmak suç arsızlık marifet sayılır
Sanma ki perdesizlik cevapsız kalır
Soruyorum ey kalabalık, cevap verin:
Bu gidiş kimin özgürlüğü, kimin felâketi?
Edep gidince ne kaldı geriye,
Hangi vicdan taşır bu mesuliyeti?