Yırtıldı mı bu kadar haya perdesi bir neslin ?

Kölesi mi olacaktı zinanın zevkin?

Müslümanın evladı, Müslüman evladı,

Söylesenize nedir bu hayâsızlığın adı?

Planda yok, edep ile ahlak

Çıkmış soyunuyor kendini bilmez Ahmak!

Toplumu ifsad ediyor yok idrak!

Söylesenize bu işin sonu ne olacak

Bir zamanlar vakar yürürdü sokaklarda sıra sıra

Şimdi teşhir marifet, edep ayıp

Ümmeti Muhammed’de kanayan yara

Ar denen damar kayıp!

Ne vahim ki Hayâ engel, namus ağır

Hakikat bağırsa da kulaklar sağır

Utanmak suç arsızlık marifet sayılır

Sanma ki perdesizlik cevapsız kalır

Soruyorum ey kalabalık, cevap verin:

Bu gidiş kimin özgürlüğü, kimin felâketi?

Edep gidince ne kaldı geriye,

Hangi vicdan taşır bu mesuliyeti?