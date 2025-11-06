Soruşturmada perde aralandı! Kimlerin serbest bırakıldığı kimlerin savcılığa sevk edildiği belli oldu!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı "yalan bilgiyi alenen yayma", "suç örgütüne yardım etme" suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği ifade edildi. Açıklamada, ifade alma işlemlerinin emniyette gerçekleşeceği kaydedildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine sabah saatlerinde Yalçın, Oğhan, Sevinç ve Çolak, polis ekiplerince ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Gazetecilerin cep telefonlarına da el konulduğu öğrenilirken, işlemin gözaltı değil; mevcutlu olarak emniyete götürme olduğu belirtildi.

2 KİŞİ SERBEST BİRİ SAVCILIKTA

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteci Batuhan Çolak ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Yavuz Oğhan'ın henüz emniyetten çıkışına izin verilmediği öğrenilirken Şaban Şevinç ise savcılığa sevk edildi.

BULAŞIK TWITI ATTI 2 SAAT SONRA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamada ifadeye çağrılan isimler arasında Ruşen Çakır da bulunuyordu. Ruşen Çakır ise haberi duyuran Gürkan Hacır'a tepki göstererek gözaltında olmadığını evinde bulaşık yıkadığını belirtti. Bu twitten yaklaşık 2 saat sonra Ruşen Çakır emniyet tarafından ifadesi alınmak için evinden alındı. Haberi de oğlu Ali Deniz Çakır 'Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor' twiti ile duyurdu.