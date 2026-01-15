  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğa
13
Yeniakit Publisher
Kapadokya kışın bir başka güzel
AA Giriş Tarihi:

Kapadokya kışın bir başka güzel

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, bölgedeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının oluşturduğu manzarayı beyaza bürüdü ve ortaya çok güzel görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

#2
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Kar sonrası Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyü çevresindeki vadilerde peribacaları arasında masalsı görüntüler ortaya çıktı.

#3
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Bazı turistler, Güvercinlik Vadisi'nde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verdi. Vadi yamaçlarında süzülen güvercinler de bölgenin kış manzarasına renk kattı.

#4
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vadiler ve peribacalarının sakin görüntüsü dikkati çekti.

#5
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Macaristanlı turist Szimonetta Bukta, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Kapadokya çok güzel, burayı çok sevdik. Kar altında harika bir manzarası var." dedi.

#6
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Zeteny Csöke ise Türkiye'deki gezilerinden çok memnun kaldıklarını, bölgenin tarihi dokusunu beğendiğini kaydetti.

#7
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Sinem Bölükbaş da beyaz örtüyle peribacalarının uyumuna hayran kaldığını ifade ederek, "Genellikle yaz mevsiminde geldiğimiz için daha önce hiç kar altında görmemiştim. Karla kaplı manzarası çok güzel." diye konuştu.

#8
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Kar yağışının ardından Kapadokya'daki peribacalarından kareler…

#9
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Kar yağışının ardından Kapadokya'daki peribacalarından kareler…

#10
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Kar yağışının ardından Kapadokya'daki peribacalarından kareler…

#11
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Kar yağışının ardından Kapadokya'daki peribacalarından kareler…

#12
Foto - Kapadokya kışın bir başka güzel

Kar yağışının ardından Kapadokya'daki peribacalarından kareler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
