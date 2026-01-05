Soruşturma, kibirden kör olan gözlerini açtı: Bedri Usta özür dileyip bıraktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı 'Bedri Usta Kebap' adlı işletme ve sahibi Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden özür diledi. Aydoğdu, bir süre boyunca sosyal medya paylaşımlarına ara verdiğini belirtirken, kendisine yöneltilen 'ırkçılık' iddialarını ise kabul etmedi.

Bedri Usta Kebap adlı işletmede ödediği hesabın adisyonunu sosyal medyada paylaşarak, fiyatlara tepki gösteren vatandaşa "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklinde yanıt veren Bedrettin Aydoğdu daha sonra çektiği videoda müşterisi ile alay ederek “Kıçını mıçını yırtma! 4 bin liralık hesap ödüyorsun ağlıyorsun yaa! Pahalıysa gelme kardeşim” demişti.

IRKÇILIK İDDİALARINI REDDETTİ

Söz konusu paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı, işetmeye yönelik 5 ayrı ürün için 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken, Aydoğdu bu duruma tepki çeken ifadelerle yanıt vermişti. Devam eden süreçte hakkında soruşturma başlatılan Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden özür dileyerek, sosyal medya kullanımına ara vereceğini duyurdu.

Aydoğdu, Türklere yönelik hakaret içerikli yorumları beğendiğine ilişkin iddialara ise tepki gösterdi. Irkçı ifadelerin yer aldığı yorumlara herhangi bir beğeni yapmadığını belirten Aydoğdu, yaşanan süreç nedeniyle incinen herkesten özür diledi. Aydoğdu, sosyal medyaya yönelik kararını "Ailemin ve dostlarımın talebi üzerine bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldım" ifadeleri ile duyurdu.