Soruşturma başlatıldı! ABD'de silahlı saldırı
ABD'nin Colorado eyaletinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Denver polisi, kentin LoDo bölgesinde pazar günü bir gece kulübü yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Aynı bölgede, 7 Ağustos'ta gerçekleşen silahlı saldıra 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.