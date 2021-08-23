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Dünya

Soruşturma başlatıldı! ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 19:48:00 -
Soruşturma başlatıldı! ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Denver polisi, kentin LoDo bölgesinde pazar günü bir gece kulübü yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Aynı bölgede, 7 Ağustos'ta gerçekleşen silahlı saldıra 1 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

 

 

 

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