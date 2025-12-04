Soruşturma açılsın! Akit yazdı, bakanlık pos vurgununa el koydu

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Akit’in bir haberi daha geniş yankı uyandırdı. Gazetenin Irak-Türkiye-Libya hattında döndüğü, Amerikan Visa ve Mastercard’ın ardında olduğu belirlenen POS vurgununu haberleştirmesi devletin dikkatini çekti. Laleli’de POS cihazlarıyla 1 milyar 300 milyon liralık hayali işleme imza atan şebekenin yakayı ele vermesi de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı Finansal İstikrar Komitesi’ni toplamaya itti. Bakan Mehmet Şimşek’in başkanlık ettiği komitede POS cihazlarının amaç dışı kullanımlarıyla ilgili tedbirler masaya yatırılırken Visa ve Mastercard’a soruşturma açılması ümidi kuvvetlendi.

Kamuoyundan “Ucu küresel şeytan Amerika’ya dokunan büyük vurgun yargıya taşınsın” çıkışı geldi. Bu çıkışın ne denli haklı olduğunu araştırmalar teyit etti.

Öyle ki Visa ve Mastercard, 2022’den itibaren Irak-Libya-Türkiye hattında dönen dalaverede önemli rol oynamıştı. 2022-2024 döneminde 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden Türkiye’de faaliyet yürüten bazı özel bankalardan ve finans kurumlarından onay alınarak, yabancı ülkelere ait kredi kartlar kullanılarak yapılan usulsüzlüklere Visa ve Maestro göz yummuştu. Bunu bir ihbar maili tescillemişti. Duyarlı bir vatandaş, illegal yöntemlerle büyük montanlı şüpheli finansal işlemler gerçekleştirildiğini Visa ve Mastercard’a iletmişti. O vatandaşın ihbarı görmezden gelinmişti. Skandal bununla kalmamış, Visa ve Mastercard yetkililerinin ihbarcı vatandaşı susturmak için kimlik bilgilerini ve mailinin ekran görüntüsünü özel bir bankanın yetkililerine ulaştırmıştı. İlgili banka da o vatandaşı susturmak için apar topar suç duyurusunda bulunmuştu.

Gelişmeleri anbean izleyen iktisatçılar, suç geliri elde edenler ve kara para aklayanlarla mücadeleye hız verilmesinin zorunluluk olduğunu kaydettiler. Visa ve Mastercard’a soruşturma açma vaktinin geldiğini ifade ettiler.

DENETİME YOĞUNLAŞILMALI TAHKİKAT BAŞLATILMALI

Akit’e konuşan Ekonomist Gamze Kılınç, şunları söyledi:

“Akit’i tebrik ediyorum. POS tefeciliğinin görünür kılınması iyi oldu. Tabii kara paranın girdiği sistem iflah olmaz. Malum, kara para aklama yöntemleri tartışılıyor. Yöntemler çok şaşırtıcı. Evvela kara para aklama adına güzellik merkezlerinin kullanıldığını gördük. Hayali, esasında ticari faaliyette bulunmayan şirketlerin açıldığına, yasa dışı defterlerin oluşturulduğuna ve belli periyotlarla POS cihazlarının kullanılarak suç gelirleri elde edildiğine şahit olduk. POS cihazlarından yararlanılarak Irak-Libya-Türkiye hattında büyük bir vurguna girişildiğine tanık olduk. Bu, dijital bankacılığın getirdiği dezavantajdan ileri geliyordu. Artık bu duruma son verilmeli. Ciddi kontrol mekanizması getirilmeli. Tabii uyuşturucudan, kaçakçılıktan elde edilen parayı sisteme sokmaya çalışan şahıslar yahut şebekeler var. Anılan şahısların yahut şebekelerin kafaları şeytanlıklara çalışıyor. Bunlar, dijital bankacılığın eksikliklerini ya da boş alanlarını değerlendiriyorlar. Bunlar, son olarak POS cihazlarıyla gündeme geldiler. Hayali işlemlere imza attılar. Neyse ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gerekeni yaptı. Sıra ise tahkikat başlatılmasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise önlemlere yoğunlaştı. Nasıl önlem alınacak? Bir kere hata yapanın yanına kâr kalmayacak. Ağır yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca dijital bankacılıkla ilgili boşluklar doldurulacak. Denetimlere önem verilecek.

Artık geri dönülmez bir yoldayız. Amerikan Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılması şart. Konunun mahkemeye taşınması gereklilik. Emperyal güçlerin ekonomiyi çökertme projesi var. İşte Visa ve Mastercard’ın rol aldığı operasyon böyle okunmalı. Bizi boyunduruk altına almaya kalkanlara da imkân tanınmamalı. POS vurgunuyla alâkalı Amerika ise sessiz. Bu, adı geçen ülkenin işin içinde olduğunun itirafı. Nihayetinde çember geniş. Amerika da hassas olmalı. Visa ve Mastercard’ı kontrol etmeli.”

Kaynak: Yeniakit