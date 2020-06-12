  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sorunlu yollar Krayolları ekiplerince onarılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sorunlu yollar Karayolları ekiplerince onarılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:28:14 -
Sorunlu yollar Krayolları ekiplerince onarılıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sorunlu yollar Karayolları ekiplerince onarılıyor.


Pazaryeri’ni Bursa’ya bağlayan karayolunda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarım çalışmaları devam ediyor. Pazaryeri ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu mahallesi arasında kalan Ahı Dağı’ndaki kısmında onarım çalışmaların yanı sıra yol kenarlarında gelişi güzel büyümüş yabani otlar, sürücülerin görüş açısını kapayan yollara sarkmış ağaç dalları da temizleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı