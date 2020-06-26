Sorunlu krediler için Varlık Yönetim Şirketi formülü

Konuyla ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği, uluslararası danışmanlık şirketi Ernst&Young’a fizibilite raporu hazırlattı. Bankalar, ortaklaşa kuracakları şirkete sorunlu kredilerini geçirebilecek. Yeniden yapılandırma ve refinansman konusunda elleri rahatlayacak. Böylece hem sektörün aktif kalitesi iyileşecek hem de tahsil kabiliyeti düşen varlıklar daha verimli yönetilecek.

Bankalar ortak olacak

Varlık Yönetimi Şirketi ile ilgili hazırlıklar sürerken, çalışmanın tamamlanmasının ardından Maliye Bakanlığı’na sunulması bekleniyor. Yeni yapının sektördeki bankaların katılımıyla kurulması öngörülüyor.

Varlık Yönetim Şirketi’nin, donuk alacakların tahsilatının yanı sıra borcunun tahsil edilmesi zor şirketlere de destek vererek onları ekonomiye kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Hızlı kararların alacağı yeni yapı sayesinde, bankalardaki sorunlu alacakların eritilmesi için menkul kıymetleştirme, tahvil ihracı gibi alternatif finansman kanallarına da başvurulabilecek. Varlık Yönetim Şirketi’yle bankacılık sektörünün likit varlık temini sağlanabilecek.

‘Kamu bankaları istekli’

Varlık Yönetimi Şirketi konusunda çalışmalar sürerken, özellikle kamu bankalarının kurulması planlanan varlık yönetim şirketi konusunda istekli olduğunu belirtiliyor. Bazı bankaların da kendi varlık yönetim şirketini kurma eğiliminde olduklarını ve bu yönde fizibilite çalışmaları başlattıklarını ifade ediyor.iyle muhatap olacak.