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Gündem Sorumsuzca yapılan yanlış iğne can aldı: Doktor hemşireyi, hemşire doktoru suçladı!
Gündem

Sorumsuzca yapılan yanlış iğne can aldı: Doktor hemşireyi, hemşire doktoru suçladı!

İzmir’de iddialara göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya’ya, başka hastanın iğnesi yanlışlıkla yapılınca 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili yanlışlıkla iğne yapıldığı tutanaklara yansırken, doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 23:51:00 - 2021-10-18 23:54:16
Sorumsuzca yapılan yanlış iğne can aldı: Doktor hemşireyi, hemşire doktoru suçladı!

İzmir'de bir kadının yanlış iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Menemen ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya’ya, iddialara göre yanlışlıkla başka bir hastanın iğnesi yapıldı.

Müzeyyen Kaya, kas gevşetici olduğu belirtilen ilacın verilmesiyle 15 saniye içerisinde rahatsızlandı.

Fenalaşan hastanın oğlu doktora "Annem fenalaştı siz mi yaptırdınız iğneyi?" diye sordu. Doktor B.K., hastanın yanına gelerek hemşireyi çağırdı ve ’ben sana bu hastaya değil diğer hastaya iğne yap dedim’ diyerek kızdıktan sonra hastaya müdahale etti.

8 gün sonra öldü

Hasta Müzeyyen Kaya müdahalenin ardından Buca Tınaztepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan iğne sonucu iç organlarının zarar gördüğü öğrenilen hasta, 8 gün sonra verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Doktor hemşireyi, hemşire de doktoru suçladı

Doktor B.K. ise olaydan sonra tutanakta hemşirenin yanlış hastaya iğne yaptığını ve bu yanlışlıktan hemşire G.T.’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Hemşire G.T. da, ısrarla sormasına rağmen doktorun iğneyi Müzeyyen Kaya’ya yapılması gerektiğini beyan ettiğini ve kendisinin de yaptığını ileri sürdü. Hemşire G.T.’nin de 6 kişinin de olaya şahit olduğunu söylediği öğrenildi.

İkisi hakkında tutanak tutuldu

Olayın ardından hastanede, olayın sorumluluları Doktor B.K ve Hemşire G.T. hakkında tutanak tutuldu.

"Doktordan ve hemşireden şikayetçiyiz"

Onur Kaya, "Annemin vefatından sorumlu olan doktordan ve hemşireden şikayetçiyiz. Annem yaşayacaktı, normale dönüyordu; hemşirenin yaptığı bir yanlış iğne bizi annemizden ayırdı. Hukuki başvurularımızı yaptık. Yargıya ve avukatlarımıza güveniyoruz” diye konuştu.

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