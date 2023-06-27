Sorumlusu sizsiniz, İP’in çakma ülkücüleri!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Merdan Yanardağ'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tele1 ismi ile yayın yapan bir televizyon kanalı var.

Başında da 1990’lı yıllarda terör örgütü PKK’nın gazetesi Özgür Gündem’de üst düzey görev yapan Merdan Yanardağ var..

Dilimiz kurudu..

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Olmayan göbeğimiz çatladı..

Anlatamadık..

Akit TV’nin kapısından içeri girmeyen çakma ülkücü İyi Partililer, ikinci adres olarak görüp, PKK savunucusu Merdan Yanardağ’ın televizyonuna günaşırı koşup, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptılar..

“Erdoğan, Apo ile görüşüyor. Anlaşma yapmak üzereler. Apo, Erdoğan’a seçimde destek verecek, seçim sonrasında da tahliye edecekler” dediler..

Sıradan milletvekili adayları değil, genel başkanları bile bu söylemle halkın huzuruna çıktı..

“Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!” dedi..

Devam etti Akşener:

“Önce aynaya bak muhterem; senin sol elinde PKK var, sağ elinde ...” dedi..

Devam etti:

“Sol elinde bebek katili var, sağ elinde ... Terör örgütleriyle sen el elesin. O yalanlar, suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak” dedi.

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