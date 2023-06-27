  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'dan Wagner açıklaması: Biz yapmadık

Kutsal topraklarda duygulandıran görüntü

CHP'li vekilden tepki çeken LGBT mesajı: Sayımızın cesaretle artması...

Fatih Portakal canlı yayında Sözcü TV çalışanını azarladı

HalkTV’den tarihi ahlaksızlık! Uyduruk dilekçe ile İsveç'e sahip çıktılar...

İşte Batı'nın Afrika politikası: Aç ve fakir bırakmak için her şeyi yapmalıyız! Bu refahımız için şart

Acaba kimden korkuyor? Ahmet Şık özür üstüne özür diliyor!

Başarısız darbe girişimlerinde hep aynı savunma: Hükümeti devirme amacımız yoktu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan rekor kırıldı Kılıçdaroğlu'nun 19 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi mesaj! 'Seçmen dersini verecek'
Siyaset Sorumlusu sizsiniz, İP’in çakma ülkücüleri!
Siyaset

Sorumlusu sizsiniz, İP’in çakma ülkücüleri!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 10:36:00 -
Sorumlusu sizsiniz, İP’in çakma ülkücüleri!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sorumlusu sizsiniz, İP’in çakma ülkücüleri!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Merdan Yanardağ'ın teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tele1 ismi ile yayın yapan bir televizyon kanalı var.

Başında da 1990’lı yıllarda terör örgütü PKK’nın gazetesi Özgür Gündem’de üst düzey görev yapan Merdan Yanardağ var..

Dilimiz kurudu..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olmayan göbeğimiz çatladı..

Anlatamadık..

Akit TV’nin kapısından içeri girmeyen çakma ülkücü İyi Partililer, ikinci adres olarak görüp, PKK savunucusu Merdan Yanardağ’ın televizyonuna günaşırı koşup, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptılar..

“Erdoğan, Apo ile görüşüyor. Anlaşma yapmak üzereler. Apo, Erdoğan’a seçimde destek verecek, seçim sonrasında da tahliye edecekler” dediler..

Sıradan milletvekili adayları değil, genel başkanları bile bu söylemle halkın huzuruna çıktı..

“Abdullah Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!” dedi..

Devam etti Akşener:

“Önce aynaya bak muhterem; senin sol elinde PKK var, sağ elinde ...” dedi..

Devam etti:

“Sol elinde bebek katili var, sağ elinde ... Terör örgütleriyle sen el elesin. O yalanlar, suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak” dedi.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı
Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı

Medya

Merdan Yanardağ seçim yenilgisini Akşener'e yıktı

Merdan Yanardağ 'Öcalan'a af' istedi! 'O bir filozof'
Merdan Yanardağ 'Öcalan'a af' istedi! 'O bir filozof'

Medya

Merdan Yanardağ 'Öcalan'a af' istedi! 'O bir filozof'

Merdan Yanardağ'a soğuk duş
Merdan Yanardağ'a soğuk duş

Gündem

Merdan Yanardağ'a soğuk duş

Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Gündem

Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!
Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!

Gündem

Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sos

M Yanardag degil Kandildag. Bu taa 1988 den beru boyle. # Ey devlet bu kripto PKK liya neden sesin cikmaz?

sos

M Yanardag degil Kandildag. Bu taa 1988 den beru boyle. # Ey devlet bu kripto PKK liya neden sesin cikmaz?
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23