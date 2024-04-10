Sorular cevap bekliyor! Gece kulübündeki yangının yaşandığı binaya giriş izni verildi

Apartman sakinleri 1 haftadan sonra dairelerine girdi.

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi.

Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardından dairelerine giriş yapabildi.

Apartman yöneticisi İmamoğlu'nu yalanlamıştı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yangının ardından olay yerinde açıklamada bulunmuş, daha önce gece kulübüne ilişkin kendilerine şikayet ulaşmadığını belirterek, "İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Tabii yapının içeride, iki kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alandı. Bir şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla, tabiri caizse, kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş. Burası 1987’de ruhsatlanmış bir gece kulübü." demişti.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın apartman yöneticisi Şule Şeker ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun aksine eğlence merkeziyle ilgili çok defa şikayette bulunduklarını kaydetmişti.

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Şeker, şunları söylemişti:

"Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış. 15 gün önce belediyeye başvurmuştuk. Karot alınıp, deprem işlemi yapılacaktı. Mal sahibi izin vermediği için onu bile yaptıramadık."