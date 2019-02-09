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Soru soranları pişman etti! CHP'li vekilden 'hazır kalıp' cevap

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partisine yönelik eleştiri ve istifalarla ilgili sorulan sorulara neredeyse hep aynı cevabı verdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:43
Soru soranları pişman etti! CHP'li vekilden 'hazır kalıp' cevap

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aday belirleme sürecini tamamladıklarını, yarın aday tanıtım toplantısıyla seçim kampanyalarını başlatacaklarını söyledi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Torun'un her soruya neredeyse aynı cevabı vermesi dikkat çekti. 

"İnce'nin kendi değerlendirmesidir"

Torun, Muharrem İnce'nin, "Genel Merkezin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı" eleştirisinin hatırlatılması üzerine, "Sayın İnce kendi değerlendirmesini yapmıştır. Adaylaşma süreci birçok veriye, bilgiye dayanarak gerçekleşiyor." dedi.

"Bucak eleştirileri kendi değerlendirmeleri"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, daha önce MHP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine Torun, "Şanlıurfa'da il başkanımız, milletvekilimiz ve oradaki arkadaşlarımızın belli değerlendirmeleri sonucunda aday yapılmasına karar verildi. Adaylaşma süreci bu bilgiler ışığında oluştu. Yapılan eleştiriler kendi değerlendirmeleridir." ifadelerini kullandı.

"Hamzaçebi'nin kendi takdiri"

Akif Hamzaçebi'nin Genel Sekreterlik görevinden istifasına ilişkin bir soruya Torun, "Kendi takdiridir, öyle uygun görmüştür. İlçe başkanlarımızın istifasının onun istifasıyla bir alakası yok." yanıtını verdi.

"Tekin'in kişisel düşüncesidir"

Torun, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "Süreçle ilgili pazartesi günü değerlendirme yapacağı" açıklamasına ilişkin de "Kişisel düşünceleridir. Kendisi çok değerli bir milletvekilimizdir. Pazartesi günü biz de izleyeceğiz, dinleyeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:43
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun
  4. Siverek
  5. Mehmet Fatih Bucak
  6. Ağrı Dağı
  7. Muharrem İnce
  8. Akif Hamzaçebi
  9. Gürsel Tekin

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