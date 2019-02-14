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Soru çalmaya "dua verme" demişler

FETÖ’nün 2010 polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının çalınmasına ilişkin soruşturmada itirafçı olan Nurettin P., "İmtihana yaklaşık bir iki hafta kala benim üstüm olan Arif kod adlı şahıs Rize’ye gelirdi ve belirlenen isimleri örgüt evi veya çok güvenilir bir polis memurunun evinde toplardı. Burada polislere 300-400 soru cevapları ezberlettirilirdi. Bu işleme 'dua verme' denirdi." diye konuştu.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:13
Soru çalmaya "dua verme" demişler

FETÖ’nün 2010 polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularının çalınmasına ilişkin soruşturmada, soruların özellikle Polis Akademisinden sızdırıldığı ve örgütün il imamları tarafından dağıtıldığı tespit edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcı Murat Korkmaz tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen bin 112 kişiden 732’si yakalandı. Şüphelilerin 129’unun aktif görevde olduğu belirlenmişti.

Hukuk ve polis mevzuatına ilişkin soruları Polis Akademisi’nin, Genel Kültür sorularını ise MEB’in hazırladığı belirtilirken, 2005 yılından 2013 yılına kadar yapılan sınav sorularının Polis Akademisinden sızdırıldığı tespit edildi. Ankara’dan sızdırılan soruların il imamlarına gittiği belirlendi. Soruların büyükşehirlerde toplu olarak projeksiyon cihazıyla şüphelilere gösterildiği, illerde ise elden ele dağıtıldığı bildirildi.

"Dua verme denirdi"

Soruşturma kapsamında ilk aşamada 20’ye yakın mahrem imam tespit edilirken, şüphelilerin itiraf beyanlarıyla bu rakamın artması bekleniyor. Soruların nasıl dağıtıldığı konusunda itirafçı olan Nurettin P, şunları kaydetti: İmtihana yaklaşık bir iki hafta kala benim üstüm olan Arif kod adlı şahıs Rize’ye gelirdi ve belirlenen isimleri örgüt evi veya çok güvenilir bir polis memurunun evinde toplardı. Burada polislere 300-400 soru cevapları ezberlettirilirdi. Bu işleme dua verme (soru ve cevapları verme) denirdi.

Bu arada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bilirkişilik Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, 11 Bilirkişilik Bölge Kurulunda 47 bin 319 bilirkişinin sicile kayıtlı görev yaptığını bildirdi. Gül, 2017 yılından bugüne kadar 892 bilirkişinin “terör örgütlerine üyelik, iltisak ve irtibattan” dolayı listeden kalıcı olarak çıkarıldığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:13
  1. Rize
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. soru çalma

YORUM YAZ

  • TanerTaner15 dk önce
    Fettuşi kardeşlere bir soru:Bu soruların cevaplarıni çalarak, hırsızlık yaptığınızın ve yüzbinlerce insanın kul hakkına girmediğinizden nasıl emin yaşayabiliyorsunuz? Hiçmi düşünmez, Allahtan korkmazsınız? Kendinizedemi saygınız 1$ dan az?

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