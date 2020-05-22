Soros'tan Avrupa'yı korkutacak açıklama

Kaos tetikçisi Yahudi Milyarder işadamı George Soros, Kovid-19 salgının Avrupa Birliği'nin ayakta kalıp kalmaması konusunda önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Soros, Avrupa Birliği'nin İtalya gibi 'zayıf' üye ülkelere yardım etmek için sürekli tahvil uygulamasına gitmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gazetecilerin sorularını internetten üzerinden cevaplayan Soros, "Avrupa Birliği bunu şimdi yapmayı düşünmezse, belki de karşı karşıya kaldığı sorunları atlatamayacak. Bu teorik bir ihtimal değil, trajik bir gerçek olabilir" ifadelerini kullandı.

Soros, Avrupa Birliği'nin bu tür bir borçlanma için kredi notunu AAA olarak koruması gerektiğini, çözüm olarak vergi arttırımına gidilebileceğini ifade etti.

'İtalyasız Avrupa Birliği düşünebiliyor musunuz?' diyen Soros, bu ülkenin Covid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini belirtti.