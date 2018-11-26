Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan Gezi kalkışmasının finansörü Soros finansörü George Soros’un kurduğu ve Osman Kavala'nın da kurucuları arasında yer aldığı Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor. Vakfın yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf senedinin 16. Maddesi uyarınca Mütevelli Heyeti’ne vakfın tüm faaliyetlerini sonlandırmayı teklif etmiştir” denildi.

"Vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldı"

Aynı açıklamada “Mütevelli Heyeti’nin vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlarının yoğunlaşmasının vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle bu teklifi onaylamıştır” denildi.

Mahkemeye başvurulacak

Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2008 yılında kurulan vakfın bütün faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun yürüttüğü,faaliyetlerin, İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli denetlendiği belirtildi.