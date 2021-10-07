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Ekonomi Soros Bitcoin piyasasını altüst etti
Ekonomi

Soros Bitcoin piyasasını altüst etti

Meşhur borsa spekülatörü George Soros ile ilgili ortaya atılan 'kripto paralara yatırım yaptı' haberleri sonrası Bitcoin 55 bin doları aştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 17:54:00 -
Soros Bitcoin piyasasını altüst etti

Milyarder yatırımcı George Soros'un fonu Soros Fon Yönetimi bitcoin yatırımı yaptığını duyurdu.

Soros Fon Yönetimi CEO’su Dawn Fitzpatrick Bloomberg etkinliğinde yaptığı açıklamada ‘biraz’ coinleri olduğunu belirtti.

Fitzpatrick kripto paraların piyasa değerinin 2 trilyon dolara ulaştığını, 200 milyon kullanıcısının olduğunu söyledi. Fitzpatrick Bitcoin’in sadece enflasyondan korunma aracı olmadığını, artık ana akımda yer almayı başardığını belirtti.

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin dün yüzde 10 civarında artış sonrası bugün de yükselişini sürdürerek 55 bin doları aştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary bu hafta kripto para işlemlerini yasaklama planları olmadığını belirtmişti.

 

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