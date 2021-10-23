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Gündem Soros, “artığı” Kavala’ya sahip çıktı
Gündem

Soros, “artığı” Kavala’ya sahip çıktı

Dünyanın en zenginlerinden ünlü finans spekülatörü George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Soros artığı” olarak nitelendirdiği Osman Kavala’ya sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 07:42:00 -
Soros, “artığı” Kavala’ya sahip çıktı

 MÜNÜBE YILMAZ 

Dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri ABD adına organize eden George Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı, yine büyük bir skandala imza attı. Gezi kalkışması ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde oynadığı rollerle bilinen ve tutuklu olan Osman Kavala’ya sahip çıkan vakıf, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da akıl vermeye kalktı. Önceki gün Kavala’yı “Soros artığı” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı’na tepki gösteren Macar asıllı ABD'li finans spekülatörü Soros'un vakfı, “Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından hayırsever Osman Kavala davasıyla ilgili gerçekleri gizlemek amacıyla George Soros'un adını anmayı bırakmalı” çağrısında bulunarak hadsizlikte zirve yaptı.

Türk yargısına müdahale etmeye yeltendiler

Açık Toplum Vakıfları Başkanı Mark Malloch-Brown ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın George Soros hakkındaki aşağılayıcı dili, Osman Kavala'nın masum olduğu ve serbest bırakılması gerektiği gerçeğini gizleme çabasıdır" iddiasında bulundu. Mark Malloch-Brown, Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek de Türk yargısına müdahale etmeye yeltendi.

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