Sörloth'tan Türkiye itirafı! "Sürekli bunu söylüyorlar"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan ve bu sezon Bundesliga'da Leipzig ile mücadele eden Norveçli golcü Alexander Sörloth, Almanya'da verdiği bir röportajda Türkiye hakkında konuştu.

RB Live'a konuşan Sörloth, Türkiye'den Almanya'ya geçişinin kendisi için büyük bir adım olduğunu söylerken Türkiye'de çok fazla taktik olmadığını belirtti.

"Türkiye'de sadece gol at deniyordu"

Alexander Sörloth, Türkiye hakkında şunları söyledi:

Türk futbolundan Alman futboluna geçmek kariyerim adına büyük bir hamleydi. Daha yeni yeni takıma yerleştim. Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynuyorum. Takım iyi yolda ve bu durum beni mutlu ediyor.

Türkiye'de çok fazla taktik yoktu. Bu yüzden burada olmak benim için büyük bir değişiklik oldu. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve bana verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu. Bu kadar, daha fazlası yok. Sadece gol at deniyordu. Türkiye ve Almanya arasında çok farklı bir futbol stili var.

Özellikle bir hücum futbolcusuysanız sahaya çıktığınızda en iyisi fazla düşünmemek olur. İlk başlarda bu yeni sistemde nasıl oynayacağımı çok fazla düşünüyordum. Şimdi alıştım, kafam rahatladı ve işler artık otomatik ilerlemeye başladı. Bunu zaten saha içinde de gösteriyorum.

Tabii bana takım içinde büyük bir destek var. Antrenmanlarda çok fazla gol atıyorum. Sanırım benim için bu kadar sabırlı olmalarının nedeni de antrenman performansım. Maç içinde yapamadığım şeyleri antrenmanda ne kadar sıkı çalıştığımı görebiliyorlar.