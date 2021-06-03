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Spor Sörloth'tan Trabzonsporlulara tepki: Yeter artık
Spor

Sörloth'tan Trabzonsporlulara tepki: Yeter artık

Trabzonspor’un yeniden kadrosuna katmak istediği ve bu noktada taraftarların da sosyal medyadan 3 milyonu aşkın yorum gönderdiği eski golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarlara tepki göstererek, ‘Yeter’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:12:00 -
Sörloth'tan Trabzonsporlulara tepki: Yeter artık

 

Trabzonspor’da transfer döneminde hem taraftarların hem teknik heyetin hem de yönetimin takımda görmeyi çok istediği eski gol kralı oyuncusu Alexander Sörloth, bordo-mavili taraftarların ‘geri dön’ çağrılarına yanıt verdi. Bordo-mavili taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafın altına 3 milyonu aşkın ‘come to Trabzonspor’ yorumu yazarak Norveçli golcüyü Trabzonspor’a davet ederken, Sörloth artarak devam eden bu ilgi üzerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sörloth, sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarlarına yönelik yaptığı paylaşımda, “Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Bu hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık” ifadelerine yer verdi.

Sörloth’un bu açıklaması taraftarlar arasında farklı yorumlara ve tartışmalara yol açtı. Bordo-mavili yönetim, Sörloth transferi için oyuncu ve kulübünün vereceği kararı bekliyor.

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