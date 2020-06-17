Sörloth iddialı konuştu

Alexander Sörloth, "Santrforlar için bir süre böyledir, bazen gol atamazsınız ama ben umudumu sürdürüp gol atmaya çabalıyorum. Bugün Ekuban çok iyiydi, bana gol atmam için çok şans yarattı, böyle takım arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz ve devamı gelecek." sözlerini kullandı.